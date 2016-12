Perang Harga Hanya Berbuntut Kerugian untuk Masyarakat

BANDUNG - Perang harga yang dilakukan antaroperator di Indonesia dinilai bukan menjadi hal yang baik bagi masyarakat. Pasalnya, ini membuat operator rugi dan tidak sustainable.

"Kalau masalah harga, di Indonesia ini sebenarnya sudah yang paling murah di dunia. Jadi sebenarnya harga yang terlalu murah enggak wajar itu atau perang harga kelihatan bagus untuk masyarakat itu short term. Karena kalau harga murah enggak wajar lalu operatornya rugi, itu otomatis membuat operator tidak bisa bertahan dan membangun. Dan pada saatnya nanti bisa membuat kualitas layanannya menurun atau bahkan tutup sama sekali yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat lagi. Ini yang perlu dijaga di level manakah pasnya. Nah untuk Benchmark dari negara lain, karena sebenarnya pabrikan infrastruktur telekomunikasi itu kan itu-itu saja. Jadi more or less cost-nya sama," kata Direktur Utama (Dirut) Telkomsel Ririek Adriansyah dalam acara gathering media di Bandung, Kamis (25/11/2016).

Ririek mengaku, perusahaan pelat merah tersebut sudah memberikan masukkan untuk membuat industri seluler Indonesia tetap sustainable. Ririek mengatakan pihaknya berusaha memberikan saran kepada pemerintah.

"Sumbang saran dalam berbagai hal sehingga itu nanti kita harapkan bisa menjadi pertimbangan dalam membuat suatu regulasi baru," pungkasnya.