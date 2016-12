Menkominfo Dorong Pemimpin ASEAN Kembangkan Ekonomi Digital

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengajak para pemimpin ASEAN untuk berkomitmen dan berkolaborasi dalam mendorong inovasi dalam mengembangkan ekonomi digital dengan memanfaatkan TIK.

"Inovasi tidak hanya untuk menghasilkan ide-ide baru, tetapi mengubahnya untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya pada acara The 16th ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting and Related Meetings di Brunei Darussalam, Sabtu (26/11/2016).

Rudiantara menjelaskan bahwa terkait program utama Kementerian Kominfo dalam mengatur dan mengelola TIK di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang berfokus pada peta jalan e-commerce Indonesia.

"Peta jalan e-Commerce diharapkan dapat meningkatkan perluasan dan perbaikan ekonomi masyarakat digital dengan cara efisien dan terhubung secara global," harapnya.

Diketahui pemerintah sendiri melalui peta jalan e-commerce diharapkan menciptakan technoprenur digital. Hal ini dimulai dari upaya Kementerian Kominfo untuk menciptakan 1000 startup digital melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Digital.

Gerakan ini sekaligus mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai “The Digital Energy of Asia” dengan mencetak 1000 startup sebagai solusi berbagai masalah dengan memanfaatkan teknologi digital dengan anak muda sebagai motor penggeraknya.

Menteri menyampaikan bahwa ada dua hal yang menarik pada ASEAN TELMIN 2016 yaitu Pemerintah sepakat untuk merumuskan internasional roaming yang terjangkau dan kesepakatan serius untuk mengelola “data demand study” terkait peningkatan dan pemanfaatan broadband untuk menciptakan ASEAN interconnected.

Pada pertemuan ini juga para menteri akan menyampaikan Joint Media Statement yang berisikan beberapa hal di antaranya perkembangan ASEAN ICT Master Plan 2020 (AIM2020); perlindungan data pribadi; pengembangan kebijakan TIK; peningkatan kapasitas Broadband di ASEAN; strategi Cybersecurity ASEAN dan lainnya.

ASEAN Telsom merupakan pertemuan rutin tahunan para Menteri ASEAN yang tahun ini diselenggarakan di Brunei Darussalam. Untuk pertemuan berikutnya pada 2017 akan diadakan di Kamboja. Indonesia sendiri direncanakan akan menjadi tuan rumah ASEAN Telsom-Telmin pada 2018, sebagaimana dikutip dari Kominfo.go.id