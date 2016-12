Jimmy Fallon Debutkan Nintendo Switch

TOKYO – Jimmy Fallon belum lama ini dikejutkan oleh Presiden Nintedo Amerika, Reggie Fils-Aimé, di acara yang dipandunya, The Tonight Show. Pada kesempatan tersebut, Fallon diberi kesempatan untuk menjajal Nintendo Switch.

Fallon pada mulanya memperlihatkan kepanikannya ketika memainkan ‘Super Mario Run’ yang kini bisa dimainkan di iPhone dan iPad. Aime kemudian membuka kotak kuning yang berisi Switch. Fallon kemudian diajari cara memainkan ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

Sekadar informasi, Nintendo mengungkap Switch pada Oktober. Namun di depan Fallon, Aime menunjukkan bagaimana konsol tersebut bisa memproses dan menunjukkan game di dalam konsol itu sendiri.

Seperti diketahui, konsol Switch milik Nintendo memiliki desain dan inovasi yang berbeda jika dibandingkan dengan kompetitornya Xbox One Scorpio atau PS4 Pro. Pengguna bisa melihat berjalannya game di layar konsol sekaligus di layar besar lain dalam waktu bersamaan.