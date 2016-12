Techno of The Week: Rahasia Adzan Subuh hingga Munculnya Sinar Aneh di Langit

JAKARTA - Tim Okezone Techno selama sepekan ini berhasil menyajikan berita seputar teknologi, dan tak jarang beberapa informasi tersebut menarik perhatian pembaca kanal techno dan menjadikannya populer.

Informasi itu tak hanya tentang gadget, tetapi juga sains dan aplikasi. Berikut ini daftar aplikasi yang memiliki banyak pembaca berdasarkan data yang dimiliki Okezone, Sabtu (10/12/2016).

Rahasia Adzan Subuh dalam Pandangan Sains

Adzan merupakan panggilan bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah salat. Pada adzan Subuh, seorang muazin mengumandangkan, "Ashsalatu khairum minan naum," yang berarti "salat lebih baik daripada tidur". Ada rahasia dari seruan adzan Subuh yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Mereka yang bangun pagi untuk mengerjakan Salat Subuh, terlebih berjalan kaki menuju masjid untuk salat berjamaah, maka hal ini bisa menyehatkan tubuh.

Munculnya Sinar Aneh dari Langit Hebohkan Jagat YouTube

Jagat YouTube kembali dihebohkan dengan kemunculan video yang menggambarkan fenomena aneh alam. Melalui sebuah video yang diunggah akun Super-Duper Top, tampak cahaya kebiruan turun dari langit yang terbelah. Langit tersebut juga tampak mendung seolah-olah akan turun hujan.

Jimmy Fallon Debutkan Nintendo Switch

Jimmy Fallon belum lama ini dikejutkan oleh Presiden Nintendo Amerika, Reggie Fils-Aimé, di acara yang dipandunya, The Tonight Show. Pada kesempatan tersebut, Fallon diberi kesempatan untuk menjajal Nintendo Switch. Fallon pada mulanya memperlihatkan kepanikannya ketika memainkan ‘Super-Mario Run’ yang kini bisa dimainkan di iPhone dan iPad. Aime kemudian membuka kotak kuning yang berisi Switch. Fallon kemudian diajari cara memainkan ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.

