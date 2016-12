Techno of The Week: Fenomena Penampakan Wajah Matahari

CALIFORNIA - NASA baru-baru ini menjepret foto matahari yang tampak menyerupai wajah seseorang yang tersenyum. Fenomena ini sebetulnya tidak asing dan dalam istilah psikologi di sebut Pareidolia.

Wikipedia menjelaskan, Pareidolia ialah fenomena psikologis yang melibatkan stimulus samar-samar dan acak (sebuah gambar atau suara) yang dianggap penting. Misalnya, seseorang seolah melihat gambar binatang atau wajah-wajah di awan, kelinci Bulan, atau mendengarkan pesan tersembunyi di rekaman yang dimainkan secara terbalik.

Terkini, Solar Dynamics Observatory NASA menangkap satu set gambar yang menunjukkan wajah matahari yang tampak tersenyum. Dari gambar yang dijepret NASA, matahari tampak terlihat dengan dua mata, hidung dan mulut.

Bagian lain yang menyolok seperti tulang pipi dan kebotakan tepat di bagian atas menggambarkan pola laki-laki, yang cukup jelas ditunjukkan dalam gambar.

Ilmuwan Karl Battams merupakan orang pertama yang melihat wajah matahari tersenyum. Dia mengunggah salah satu gambar di halaman Twitter-nya. Ia bahkan memberikan tips tentang cara mudah melihat wajah tersenyum sinar matahari.

Dalam twitter-nya ia mengatakan, "Tilt your head to the left and smile back at the Sun,". Gambar ini bahkan di-retweet 237 kali oleh follower Karl Battams dan netizen.

Pada 2012, fenomena Pareidolia juga muncuk terkait bentuk kepala gajah yang ditemukan di Mars. Mars Reconnaissance Orbiter dari National Aeronautics and Space Administration (NASA) menangkap bentuk unik dari aliran lava yang menyerupai kepala gajah di planet Mars.

Terbentuknya objek yang menyerupai kepala gajah ini menandakan adanya aktivitas geologi yang berlangsung selama miliaran tahun di planet merah itu. Peneliti mengatakan, aliran lava ini bisa bergerak perlahan, tetapi ada juga bukti yang menyatakan lava ini dapat mengalir dengan cepat.

Fenomena Pareidolia ini bukanlah yang pertama, sebelumnya pernah ditemukan yang disebut dengan 'Human Face' atau wajah manusia pada 1976. Para ilmuwan NASA telah menyatakan bahwa itu sebagai ilusi optik yang disebabkan sudut pencahayaan dari matahari.

Sehingga, membentuk mofrologi permukaan dan bayangan unik yang dihasilkan serta memberikan kesan yang menyerupai objek mata, hidung serta mulut.