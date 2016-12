Unik, Robot Peeqo Bisa Diajak Mengobrol Layaknya Manusia

NEW YORK - Seorang programmer dari New York University Abishek Singh membuat sebuah robot yang lain dari biasanya. Jika biasanya robot dibuat untuk membantu aktivitas manusia, ia membuat robot unik sebagai sarana hiburan.

Dikutip dari Solopos, Minggu (11/12/2016), robot unik buatan Abhisek itu diberi nama Peeqo. Secara fisik, Peeqo memiliki bentuk mirip seperti robot lain pada umumnya. Perbedaannya, robot itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia.

Peeqo dilengkapi dengan layar komputer kecil dengan gambar sepasang kacamata sebagai wajahnya. Layar tersebut akan menampilkan gambar bergerak sebagai respons terhadap seseorang yang mengajaknya berbicara.

Singh mengatakan Peeqo dibuat dengan teknologi Raspberry Pi dengan beberapa komponen. Ia memanfaatkan micro controller Ardunio Mini, empat microphone, perangkat servo motor, kamera, speaker USB, dan layar LCD untuk membuat Peeqo.

“Saya tidak memiliki tujuan khusus saat membuat Peeqo. Saya sekadar iseng, Peeqo ini semacam robot Do It Yourself (DIY) yang sangat mudah dibuat,” papar Abishek Singh.

Singh juga menambahkan fitur pemutar musik pada Peeqo. Meski dianggap sangat menarik, ia mengaku tidak berniat menjual robot tersebut.

“Saya membuat Peeqo sebagai bahan lelucon. Saya hanya ingin orang-orang di sekitar saya merasakan sensasi mengobrol dengan robot. Hal itu pasti sangat menyenangkan,” tegas Singh.