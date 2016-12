Pelajari Asal usul Badai Geomagnetik, Jepang Luncurkan Roket Epsilon

TOKYO - Insinyur Jepang meluncurkan generasi baru roket Epsilon dengan satelit. Alat ini berfungsi untuk mempelajari asal usul badai geomagnetik yang kuat, serta fenomena yang memicu kutub indah Aurora namun mengganggu komunikasi dan merusak jaringan listrik.

Dilansir Spaceflight Now, Selasa (20/12/2016) satelit ini terbang melalui lajur radiasi Bumi, mengekspos sensor ion dan elektron yang tertangkap dalam magnetosfer planet.

Pesawat luar angkasa Exploration of Energization and Radiation in Geospace (ERG) yang terpasang dengan roket lepas landas Selasa, 1100 GMT (pukul 06:00 EST; 20:00 waktu Jepang). Roket Epsilon meluncur dari Uchinoura Space Center, dan dijalankan oleh Japan Aerospace Exploration Agency di pulau Kyushu, Jepang Selatan.

Sejak penerbangan perdana Epsilon di tahun 2013, insinyur Jepang telah meng-upgrade roket untuk menciptakan penyempurnaan dengan kemampuan landas 30 persen lebih berat menuju orbit.