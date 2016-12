Enam Game 'Star Wars' Terbaik (1)

CALIFORNIA - Selain film, ‘Star Wars’ juga bisa dinikmati dalam bentuk game. Apa saja game ‘Star Wars’ terbaik tersebut? Berikut ini jajaran game-nya sebagaimana dilaporkan Venture Beat, Rabu (21/12/2016).

‘Star Wars: Knights of the Old Republic’

Pengembang BioWare ahli mengambil teman dan estetika film George Lucas. Hal itu diterapkan untuk cerita yang sama sekali terpisah untuk mengatur ribuan tahun sebelum peristiwa A New Hope.

‘Star Wars: Rogue Squadron II — Rogue Leader’

Pada awal 2000-an, Nintendo konsol GameCube merupakan salah satu mesin game terbaik untuk para penggemar ‘Star Wars’. Developer ‘Factor 5’, Nintendo, dan LucasArts bekerja sama untuk menciptakan sequel Nintendo 64 aerial shooter Rogue Squadron.

‘Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast’

Tujuh tahun setelah Dark Force, seri yang berkembang menjadi franchise besar sendiri. ‘Jedi Knight II’ merupakan puncak dari seri yang memberikan Kyle Katarn kekuatan Force dan serangan lightsaber untuk digunakan selama pertempuran.