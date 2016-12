Deretan Musik 'Om Telolet Om' dari Berbagai Musisi

JAKARTA - Selain populer melalui kicauan dan berbagai video, suara klakson telolet ternyata mengundang kreativitas dari berbagai musisi di belahan dunia. Salah satu karya yang paling banyak perhatian ialah milik DJ Dillon Francis.

Di Twitter, unggahan musik mixed tersebut telah banyak di-retweet dan disukai netizen. Tak kalah pula, Firebeatz turut membuat kompilasi video ‘Om Telolet Om’ dengan tambahan musik yang telah dimodifikasi.

Haha as you guys requested, here it is!! #OMTELOLETOM https://t.co/oUjVRLtC2s— Firebeatz (@Firebeatz) 20 Desember 2016