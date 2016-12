Meme Om Telolet Om Kembali Beredar di Medsos

JAKARTA - Fenomena Om Telolet Om benar-benar membanjiri media sosial (medsos). Setelah muncul dalam bentuk video, kali ini Om Telolet Om hadir dalam bentuk gambar berupa meme.

Salah satu meme bahkan menampilkan pria asal Afrika yang memiliki nama cukup rumit. Berbeda dari versi aslinya, pada meme ini, ia memiliki nama Telolettelolet Teloletteloletswim Osas.

Tak hanya itu, meme polisi wanita (polwan) yang terkenal melalui jargon ‘di situ kadang saya merasa sedih'’ pun turut muncul kembali. Kali ini, ia hadir dengan ungkapan, "Apa saja posting-annya komennya selalu Om Telolet Om. Di situ kadang saya merasa sedih."

Indonesia people will understand, this is the best meme ever



Om telolet om pic.twitter.com/gtpkcMeEEl— 💕 (@strangerstyles_) 21 Desember 2016