Karena Berbahasa Arab, Seorang Penumpang Diusir dari Pesawat

JAKARTA - Selain demam ‘Om Telolet Om’, dunia internasional juga dihebohkan oleh sebuah video yang menunjukkan pengusiran seorang penumpang pesawat. Di video yang terunggah di Twitter, seseorang mengaku diusir karena tak berbahasa Inggris.

Berdasarkan akun bernama @omgAdamSaleh dirinya diusir karena menggunakan bahasa Arab saat di dalam pesawat Delta Airlines. Saat itu, menurut Adam, ia sedang menelfon ibunya dan berbicara dengan teman di sebelahnya.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos— Adam Saleh (@omgAdamSaleh) 21 Desember 2016