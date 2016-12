Unik, Pria Ini

CALIFORNIA – Perangkat Airoid adalah produk revolusioner dari Apple. Sayangnya, produk ini dianggap tidak dapat melekat sempurna di telinga. Guna mengatasi kekurangan tersebut, seorang pria datang dengan ide unik.

Dikutip dari akun Twitter resminya, Andrew Cornett menyematkan Airpod tepat di daun telinganya. Untuk melakukan hal tersebut, ia menggunakan ear piercing.

Dalam caption, Cornett menyatakan senang setelah menemukan cara agar Airpods dapat menempel dengan sempurna tanpa takut terjatuh. Ia melanjutkan bahwa cara tersebut dapat diikuti oleh pengguna lainnya.

Figured out how I'm gonna keep these AirPods from falling out of my ears pic.twitter.com/5AKmzVIX5b— Andrew Cornett 📱👉🏻👂🏻 (@amotion) December 21, 2016