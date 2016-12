15 Pertanyaan Lucu yang Akan Dijawab Siri di iPhone & iPad (I)

JAKARTA – Apakah Anda sedang merasa sendirian dan kesepian? Jika Anda sedang menggenggam iPhone atau iPad, ada pertanyaan-pertanyaan lucu yang bisa Anda tanyakan kepada asisten pribadi virtual Anda di sana.

Ya, Siri tak hanya dirancang untuk membuat jadwal, mengingatkan Anda atau memasangkan alarm setiap hari. Siri juga bisa diajak ngobrol meskipun mereka masih punya banyak keterbatasan dan cukup kaku.

Dalam setiap pembaruan, Apple selalu membuat Siri menjadi lebih pintar. Anda bisa menanyakan beberapa pertanyaan ini pada Siri dalam bahasa Inggris untuk mendengarkan jawaban kocaknya:

1. What came first, the chicken or the egg? (Mana yang lahir terlebih dahulu, ayam atau telur?)

Jawaban Siri mungkin beragam, namun Siri juga mungkin akan menjawab rasa penasaran Anda mengenai sains dari pertanyaan ini.

2. When is the world going to end (Kapan dunia akan kiamat?)

Siri akan memberikan jawaban yang tidak terpikirkan oleh Anda, entah itu mengenai dunianya yang berakhir atau lainnya.

3. What is zero divided by zero? (Berapakah 0 dibagi 0?)

Siri akan menceritakan logikanya dengan satire untuk menjawab pertanyaan ini.

4. What do you think about Google Now? (Bagaimana pendapatmu tentang Google Now?)

Apabila Anda penasaran pendapat Siri terhadap rivalnya. Coba tanyakan pertanyaan ini untuk melihat permainan kata Siri.

5. Mirror Mirror on the wall, who is the fairest of them all? (Mantra ibu tiri Putri Salju)

Anda tentu sudah pernah mendengar mantra ini, ketika ibu tiri Putri Salju berdiri di depan kaca ajaibnya. Anda pun bisa menanyakan hal ini kepada Siri untuk mengetahui siapakah yang tercantik di dunia.