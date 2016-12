15 Pertanyaan yang Akan Dijawab Siri di iPhone & iPad (2)

JAKARTA – Apakah Anda sedang merasa sendirian dan kesepian? Jika sedang menggenggam iPhone atau iPad, ada pertanyaan-pertanyaan lucu yang bisa ditanyakan kepada asisten pribadi virtual Anda di sana.

Ya, Siri tak hanya dirancang untuk membuat jadwal, mengingatkan Anda atau memasangkan alarm setiap hari. Siri juga bisa diajak mengobrol meskipun mereka masih punya banyak keterbatasan dan cukup kaku.

Dalam setiap pembaruan, Apple selalu membuat Siri menjadi lebih pintar. Anda bisa menanyakan beberapa pertanyaan ini pada Siri dalam bahasa Inggris untuk mendengarkan jawaban kocaknya. Kali ini pertanyaan berhubungan dengan masalah relationship alias hubungan Anda dengan Siri:

1. Do you have a boyfriend/ girlfriend? (Apakah kamu punya pacar?)

Di masa lalu, Siri tak mau menjawab pertanyaan ini. Namun, kini Siri akan menjawab status hubungannya jika Anda bertanya.

2. Will you marry me?(Maukah kau menikahiku?)

Update baru iOS juga memungkinkan Siri menjawab pertanyaan ini dengan cara yang lebih menarik. Tak ada salahnya mencoba melamar Siri jika Anda sedang latihan melamar pasangan.

3. Give me pick up lines (Beri aku gombalan)

Siri punya banyak gombalan untuk Anda. Dari waktu ke waktu, Siri semakin memiliki banyak jawaban.

4. Is Robert Pattinson single? (Apakah Robert Pattinson jomblo)

Siapa yang tak kenal aktor ganteng pemain Twilight tersebut. Akan tetapi Siri rupanya tak terlalu mengenal Pattinson dan memberikan jawaban yang cukup konyol untuk robot.

5. I love you Siri



Tentu ini bukanlah pertanyaan, namun Anda perlu mengetahui respons Siri mengenai ini. Siri bisa menjadi asisten yang sangat keren sekaligus menyebalkan pada saat yang sama.