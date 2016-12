15 Pertanyaan Lucu yang Akan Dijawab Siri di iPhone & iPad (3-Selesai)

JAKARTA – Apakah Anda sedang merasa sendirian dan kesepian? Jika sedang menggenggam iPhone atau iPad, ada pertanyaan-pertanyaan lucu yang bisa ditanyakan kepada asisten pribadi virtual Anda di sana.

Ya, Siri tak hanya dirancang untuk membuat jadwal, mengingatkan Anda atau memasangkan alarm setiap hari. Siri juga bisa diajak ngobrol meskipun mereka masih punya banyak keterbatasan dan cukup kaku.

Dalam setiap pembaruan, Apple selalu membuat Siri menjadi lebih pintar. Anda bisa menanyakan beberapa pertanyaan dan pernyataan ini kepada Siri dalam bahasa Inggris untuk mendengarkan jawaban kocaknya:

1. Beatbox

Pernah mendengarkan asisten pribadi melakukan beatbox? Anda perlu mendengar kemampuan Siri melakukan beatbox.

2. Beam me up, Scotty!

Jika Anda penggemar ‘Star Trek’, maka kalimat ini pasti sudah tidak asing bagi Anda. Siri akan memberikan respon untuk pernyataan ini karena dia memahami bahwa frasa ini ada di film tersebut.

3. Are you on Facebook? (Apakah kamu punya Facebook)

Siri adalah asisten virtual yang tidak memiliki gender maupun wajah. Akan sangat menyenangkan mendengar jawaban Siri tentang media sosialnya.

4. I am going to trade you in for an android phone! (Saya akan menukarkan kamu untuk ponsel Android)

Anda bisa menggoda Siri dengan pertanyaan ini. Meskipun tidak memiliki perasaan, Siri bisa menunjukkan rasa kecewanya ketika Anda ingin menukarnya dengan smartphone rivalnya.

5. May the force be with you

Penggemar ‘Star Wars’ tentu sudah familier dengan ‘doa’ di semesta karangan George Lucas ini. Siri akan memberikan respon yang relevan dengan dunia tersebut untuk Anda dan dirinya sendiri.