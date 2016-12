Investasi USD750 Juta, Internet Kanada Siap Tembus 50 Mbps

OTTAWA - Internet adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pandangan tersebut dipegang teguh oleh Pemerintah Kanada dengan menghadirkan investasi besar-besaran di bidang telekomunikasi.

Badan Telekomunikasi Kanada (CRTC) telah menyiapkan paket investasi sebesar USD 570 juta. Investasi tersebut ditujukan untuk membangun jaringan internet di seluruh wilayah Kanada.

"Ambisi masa depan perekonomian, mengharuskan kita menetapkan tujuan yang ambisius. Kita harus menghubungkan semua warga Kanada di abad 21," ujar Ketua CRTC, Jean-Pierre Blais.

Jika proyek tersebut direalisasikan, setiap warga Kanada dapat memiliki kecepatan internet 50 megabits per second (Mbps) untuk download and 10 Mbps untuk upload.

CRTC memperkirakan bahwa sekira 2 juta rumah tangga Kanada atau 18% dari populasi, tidak memiliki akses internet dengan kecepatan standar. Diharapkan proyek tersebut dapat memberikan kecepatan internet tinggi kepada 90% populasi. Demikian seperti dikutip dari The Verge, Jumat (23/12/2016).