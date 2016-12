Apple Watch Kini Bisa Mainkan Pokemon Go

CALIFORNIA - Game Pokemon Go akhirnya dirilis di perangkat Apple Watch. Peluncuran ini secara tidak langsung menghilangkan rumor bahwa Pokemon Go untuk Apple dibatalkan.

Pengumuman resmi dari Niantic menyebutkan, "Anda dapat dengan mudah berinteraksi dengan Pokémon Go di Apple Watch, menggunakan sentuhan cepat untuk menemukan Pokemon terdekat dan mengumpulkan item dari PokéStops".

Pada dasarnya Pokemon Go versi perangkat ini tampak seperti versi yang disempurnakan dari aksesoris Pokemon Go Plus, sehingga jika Anda tidak memiliki aksesoris tetapi memiliki Apple Watch, Anda bisa menghemat uang Anda.

Gamer masih harus bergantung pada smartphone mereka untuk menangkap Pokemon, sementara fungsi lainnya bisa diakses melalui Apple Watch.

Dilansir Ubergizmo, Jumat (23/12/2016), Pokemon Go sudah tersedia di App Store, jika Anda ingin segera mencobanya.