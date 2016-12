MNC Play Ramaikan Meet and Greet Aktris Film

MALANG - MNC Play Ramaikan Meet and Greet dengan Aktris Film "Cek Toko Sebelah". Acara ini digelara pada Sabtu (24/12/2016) di Dinoyo Cineplex, Mall Dinoyo Kota Malang.

“Peminat dan penonton film Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Hadirnya film ini menjadi tontonan baru yang sangat menarik bagi para penikmat film bergenre komedi di tanah air,” ujar Ary Aryanto, Branch Head MNC Play Malang dalam keterangan kepada Okezone, Sabtu (24/12/2016).

Untuk memfasilitasi para penikmta film tersebut, MNC Play juga memiliki layanan Interactive Cable TV yang menanyangkan film Indonesia melalui beberapa channel seperti MNC Movie dan MNC Comedy Channel.

Meningkatnya minat masyarakat terhadap film Indonesia terlihat dari semakin banyak film Indonesia yang bermunculan di berbagai bioskop tanah air. The Professionals dan Me v.s Mami adalah beberapa film Indonesia yang tayang berdekatan di akhir tahun 2016 ini.