Aplikasi Penting untuk Smartphone Android Baru (2-Habis)

JAKARTA - Memiliki smartphone Android baru, Anda perlu mengunduh aplikasi penting lainnya selain aplikasi default yang dibawa smartphone baru Anda.

Beberapa aplikasi ini konon penting untuk berada di smartphone Android baru Anda, namun tak banyak yang menyadari jika aplikasi itu penting untuk smartphone Android Anda. Berikut ini jajaran aplikasi tersebut sebagaimana dilaporkan The Verge, Selasa (27/12/2016).

Plex

Apabila Anda menggunakan Aplikasi Plex nantinya Anda akan bisa streaming musik dan film yang Anda simpan di komputer langsung ke semua layar dalam hidup Anda. Selain itu, Anda bisa menyimpan semua konten di cloud untuk menonton kapan pun Anda inginkan.

500PX

500PX dikenal sebagai high-end Instagram, melayani sebagai layanan portofolio dan pasar untuk fotografer profesional. Selain itu, aplikasi ini memiliki fitur pencarian, yang memungkinkan Anda membuat sketsa kasa ala MS Paint dan menemukan foto cantik.

Google Now Launcher

Google Now Launcher ini aplikasi yang wajib dimiliki dalam smartphone Android baru. Google Now Laucher ini sederhana dan mudah, tetapi juga dilengkapi Google Now, yang menyediakan update perjalan, info perjalanan, dan berita yang Anda sukai.