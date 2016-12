Cara Pulihkan Data ke Smartphone Android Baru

JAKARTA - Data merupakan hal penting bagi pengguna smartphone. Terlebih jika ingin berganti smartphone, data menjadi prioritas utama yang perlu diselamatkan. Bagi pengguna Android sejatinya hal ini bisa diatasi dengan mem-backup data terlebih dahulu sebelum menggantinya.

Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mem-backup data smartphone Anda adalah membuka Setting dari home screen atau app drawer. Setelah itu navigasikan ke Backup and Reset, select Back up my data. Selajutkan, alihkan Back up my data ke posisi On, pilih Back ke Backup & Reset. Anda dapat mengecek bahwa akun Google yang benar terkait di Backup, kemudian alihkan restore Automatic ke On untuk mengembalikan setting dan data ketika menginstal aplikasi.

Sekarang, Anda telah mengaktifkan layanan backup Android. Pengaturan sistem Anda dan data aplikasi akan secara otomatis disimpan ke Drive. Ketika beralih ke ponsel baru, Anda bisa mengandalkan layanan untuk mengembalikan pengaturan, aplikasi, dan data yang terkait. Bagaimana caranya?

Menurut Android Central, Selasa (27/12/2016), mengembalikan aplikasi sangat mudah jika Anda menggunakan handset Lollipop yang berjalan di atasnya. Pengaturan ini tersedia untuk ponsel saat mereka sedang boot up untuk pertama kalinya atau setelah melakukan reset factory.

Di sini, Anda hanya perlu memilih panah di layar selamat datang untuk mulai menyiapkan handset. Setelah itu, pilih System language, login ke home jaringan wifi, setelah itu pilih Accept and Continue. Anda akan dengan mudah menyalin akun Google, aplikasi, dan data dari perangkat lain. Namun untuk saat ini, Anda jangan menggunakan pilihan ini.

Sebaliknya, Anda perlu login ke akun Google, tap Accept untuk sign in ke akun Google. Dalam halaman layanan Google, Anda bisa memilih apakah Anda ingin mengaktifkan layanan backup untuk akun Anda. Pilih preferensi Anda dan Next.

Jika Anda ingin menambahkan akun e-mail lain, Anda bisa melakukannya di Add e-mail lain. Jika tidak, cukup pilih not now dan tekan Next. Sekarang, saatnya Anda ke bagian Which device, yang memungkinkan Anda untuk memilih perangkat yang ingin dipulihkan. Di sini, Anda akan melihat daftar perangkat yang digunakan sebelumnya, kemudian pilih perangkat untuk melihat semua aplikasi yang tersedia untuk restore.

Jika Anda ingin me-restore semua aplikasi dan setting, tekan Restore. Jika tidak ingin mengembalikan semuanya, Anda cukup tekan panah next sebelah restore all. Pilihlah aplikasi yang Anda ingin pulihkan, tekan Restore untuk mengambil aplikasi dan pengaturan dari cloud. Sekarang, Anda bisa set up keamanan fingerprint dan mengaktifkan Google Now.