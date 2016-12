Bangkit dari Kekalahan, Arsenal Dicari Netizen

JAKARTA – The Gunners –julukan Arsenal– akhirnya berhasil mengalahkan West Bromwich Albion (WBA) dengan skor 1-0 saat melakoni laga lanjutan Liga Inggris musim 2016-2017 pada awal pekan ini. Kemenangan tersebut telah membuat Arsenal menjadi topik yang banyak dicari netizen pada Selasa (27/12/2016).

Dalam pertandingan yang digelar di Emirates Stadium itu, Arsenal memang tampil lebih mendominasi dibandingkan WBA. Namun, kemenangan akhirnya diraih setelah kesabaran untuk membongkar pertahanan tim lawan dilakukan skuad Arsenal sepanjang laga.

Arsenal pun menjadi topik yang sangat dicari di Google Search. Menurut catatan Google, sebanyak 10 ribu pencarian lebih telah dilakukan. Puncaknya terjadi pada Senin 26 Desember pukul 23.00 WIB.

Masyarakat yang paling banyak melakukan pencarian tersebut berada di Yogyakarta, Aceh, dan Jawa Tengah. Topik berhubungan yang juga banyak dicari yakni Arsenal vs WBA, live streaming Arsenal vs WBA, dan streaming Arsenal vs WBA.