Aplikasi untuk Nonton TV Show di Android (1)

CALIFORNIA – Saat ini, dunia telah beralih ke era digital. Hal ini pun mengubah cara hidup masyarakat dunia, tak terkecuali dalam menonton televisi (TV). Di toko aplikasi Android muncul beragam aplikasi yang memungkinkan Anda untuk streaming film dan TV show gratis.

Berikut ini aplikasi streaming TV dan film terbaik yang tersedia untuk Android sebagaimana dilaporkan Android Pit, Selasa (27/12/2016).

The CW Network

Dengan pertunjukan seperti America's Next Top Model, Arrow, serta Supernatural and The Vampire Diaries, The CW tidak mengecewakan.

History

Aplikasi History Channel menawarkan beberapa reality show menyenangkan seperti American Pickers, Gangland, Mountain Men, Ice Road Trucker, dan Old Episodes of Top Gea.

Crackle

Crackle merupakan aplikasi gratis yang sangat popular. Aplikasi ini diperbarui setiap bulan dengan acara TV baru dan film. Dibuat oleh Grouper, Crackle kemudian dibeli oleh Sony.