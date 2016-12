Cegah Meredup, Pokemon Go Bisa Dimainkan di Apple Watch

SOLO - Game Pokemon Go beberapa bulan ini mulai meredup. Sang pengembang, Niantic Labs, mencoba mempopulerkan lagi dengan menghadirkannya di perangkat Apple Watch.

Seperti dikutip Solopos.com dari Ubergizmo, Senin (26/12/2016), game Pokemon Go yang dimainkan di Apple Watch sama saja saat dimainkan di Pokemon Go Plus. Pemain harus menggunakan smartphone untuk mempermudah permainan selain menggunakan Apple Watch.

Niantic yang tidak ingin Pokemon Go semakin meredup lalu meluncurkan di perangkat Apple Watch. Menurut Niantic, bermain Pokemon Go menggunakan Apple Watch akan semakin mudah.

“Apple Watch cocok untuk digunakan bermain Pokemon Go karena gameplay dan imajinasi yang membuat pengguna mudah bergerak di dunia nyata. Pengguna bisa dengan mudah bermain Pokemon Go di Apple Watch dengan pergerakan yang cepat,” ujar pihak Niantic.

Pemain game Pokemon Go yang belum memiliki gelang Pokemon Go Plus bisa tenang karena bisa memainkannya dengan Apple Watch. Pokemon Go akan langsung terhubung dengan Apple Watch dan pengguna bisa memanfaatkan fitur di dalamnya untuk menyelesaikan permainan.