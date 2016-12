Proyek Komunikasi Alien Picu Kontroversi

SAN FRANCISCO - Proyek percobaan komunikasi dengan alien yang dilakukan oleh ilmuwan Messaging Extra Terrestrial Intelligence (METI) San Francisco bisa menimbulkan kontroversi.

Dikutip Ibtimes Selasa (27/12/2016), beberapa orang bertanya, "Apakah kita ingin alien tahu keberadaan kita, terutama jika mereka ingin memusuhi kita?". Menanggapi hal ini, fisikawan Mark Buchanan menyatakan, "Kami bahkan tak berpikir bahwa alien cenderung berbahaya".

Di sisi lain, respon positif juga diterima oleh METI. "Saya pikir ada sesuatu yang harus dipelajari, tidak ada yang perlu ditakuti, dan setidaknya kemungkinan menemukan sesuatu yang benar-benar revolusioner," Kata Astronom senior SETI Institute, Seth Shostak.

Ilmuwan dari San Francisco ini berencana untuk mengirimkan pesan yang sederhana "Halo" pada alien melalui laser atau sinyal radio. Misi semacam ini dipelopori oleh NASA di awal tahun 1970-an, ketika pesawat ruang angkasa Pioneer 10 dan 11 membawa pesan dalam bentuk plakat emas dan diikuti oleh piringan hitam.

Selain itu, pesan radio pernah dipancarkan oleh Frank Drake dari SETI, yang dikumpulkan dalam sebuah gambar piktogram. Lagu Across the Universe karya The Beatles juga telah dikirim ke ruang angkasa untuk berkomunikasi dengan benda langit yang jauh dan asing.

Hingga saat ini, tak ada aturan yang dirancang untuk mengirimkan sinyal ke luar angkasa.