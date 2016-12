Kabar Meninggalnya Aktris Star Wars Hebohkan Netizen

CALIFORNIA - Kabar meninggalnya Carrie Fisher pemeran 'Putri Leia' di fim 'Star Wars' mengebohkan netizen. Kabar tersebut kini menjadi salah satu topik populer Twitter pagi ini, Rabu (28/12/2016).

Kabar kematian Fisher, pertama kali diungkap oleh juru bicara keluarga Simon Halls. Dalam pernyataannya, Halls mengungkapkan bahwa Fisher mengalami serangan jantung.

Carrie Fisher dedicated her platform to mental health awareness & female empowerment. She is a reason + reminder to keep up your fight. RIP— h (@halsey) December 27, 2016