Carrie Fisher Meninggal, Ucapan Dukacita Selebriti Banjiri Timeline

CALIFORNIA - Meninggalnya aktris Carrie Fisher tak hanya ditangisi oleh para penggemar. Kabar tersebut juga membuat para selebriti Hollywood turut bersedih.

Salah satu lawan mainnya di serial 'Star Wars', Mark Hammil menjadi salah satu aktor yang mengirimkan ungkapan duka cita kepada Carrie Fisher.

Dalam tweet-nya, ia mengatakan bahwa Carrie adalah anggota 'Star Wars' yang tidak akan pernah tergantikan.

The light in The Galaxy is dimmed by the loss of our Princess Leia. May The Force Be With Her!! RIP— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) December 27, 2016