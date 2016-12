2016 Segera Berakhir, Netizen Gelorakan #2016confession

JAKARTA - Di penghujung tahun 2016, para pengguna Twitter merenungkan segala peristiwa yang terjadi pada tahun ini. Untuk merayakan datangnya 2017, para pengguna menggunakan tanda pagar (tagar) #2016confession.

Dengan tagar tersebut, netizen dapat menyatakan pengakuan terkait segala sesuatu yang terjadi di 2016. Tagar tersebut juga digunakan untuk menyuarakan harapan di 2017.

Salah seorang netizen bernama Global Erpe mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan awal tahun bersama orang terkasih.

#2016Confession to @ultcummies im hurt. but, i cant do anything. you look so happy with him. be happy, always. i love you..— GTL #2016confession (@GLOBALERPE) December 28, 2016