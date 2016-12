Akibat Tweet Mesum, Samir Nasri Di-Bully Netizen

SEVILLA - Pemain Sevilla Samir Nasri ramai dibicarakan netizen. Bukan karena prestasi yang dicetaknya, melainkan karena serangkaian tweet yang terdengar cukup seronok.

Kejadian tersebut bermula dari klinik kesehatan bernama Drip Doctors tempat Nasri melakukan perawatan. Di akun Twitter resminya, mereka mengungkapkan rasa bangganya bisa merawat Nasri.

"Kami menyediakan perawatan Immunity IV Drip untuk menjaganya tetap bugar selama satu musim bersama Sevilla," ujar Drip Doctor.

Tak disangka, Nasri segera membalas cuitan tersebut dengan tweet bernada mesum." Kalian juga telah menyediakan saya pelayanan seksual yang hebat," ujar Nasri.

Sontak saja, netizen langsung mencibir kata-kata tidak pantas yang dilontarkan Nasri. Menurut para netizen, tweet tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang figur publik.

My account got hacked sorry about what happen earlier — Samir Nasri Official (@SamNasri19) December 28, 2016