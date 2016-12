Sundar Pichai Bakal Sempatkan Nostalgia ke Kampusnya di India

MOUNTAIN VIEW – CEO Google Sundar Pichai akan mengunjungi kampung halamannya di India. Dia juga dijadwalkan bakal menyempatkan diri mengunjungi almamaternya pada 5 Januari.

Pichai akan kembali ke Indian Institute of Technology-Kharagpur (IIT-K) yang merupakan institusi yang telah membuatnya mendapatkan gelar insinyur pada 1993. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertamanya sebagai CEO Google ke mantan kampusnya tersebut.

Pichai akan berbicara dalam sesi interaktif berjudul ‘A journal back to the past to inspire the future’ (Sebuah perjalanan kembali untuk menginspirasi masa depan). Pichai telah mengejar gelar Insinyur Metalurgi dan Material, bahkan meraih medali perak untuk performanya. Istrinya juga merupakan alumni IIT-K.

Hal ini bukan pertama kalinya Pichai menemui siswa di India. Selama kunjungan terakhir hampir setahun yang lalu, ia telah bertandang ke Delhi University, selain mengungkapkan bahwa ia lebih ingin menjadi pemain kriket, ia mengatakan bahwa India diposisikan secara unik. Ada bunga yang luar biasa dalam pengembangan perangkat lunak dibandingkan dengan lainnya negara.

Selain kunjungan kampus, Pichai juga akan menjadi tuan rumah acara Google pada 4 Januari. Raksasa teknologi itu berencana mengumumkan tentang usaha kecil dan menengah (UKM) di India. Selain itu, Pichai juga akan berlibur bersama keluarganya di Jaipur.