Kematian Komedian Ricky Harris Hebohkan Facebook

LONDON - Dunia hiburan Amerika Serikat kembali berduka. Setelah ditinggal Carrie Fisher, kini komedian Ricky Harris dinyatakan tutup usia akibat serangan jantung.

Dikutip Aceshowbiz, kabar kematian pria 54 tahun pertama kali disampaikan oleh sang manajer, Cindy Ambers. Disebutkan, Harris meninggal pada Senin 26 Desember 2016.

Damn, we lost Ricky Harris. The world is a little less funny today. RIP homie. pic.twitter.com/5AalZndlx2— Ice Cube (@icecube) December 27, 2016