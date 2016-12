Penulis Kenamaan Inggris Meninggal, Netizen Berduka

LONDON - Penulis buku 'Watership Down', Richard Adams, meninggal dunia di usia 96 tahun. Kabar kematian tersebut juga ramai dibicarakan oleh netizen.

Diberitakan oleh The Guardian, Rabu (28/12/2016), Richard meninggal dunia dengan tenang di kediamannya di Inggris pada saat malam Natal sekira pukul 22.00 waktu setempat.

Sebagai informasi, Richard melejit ke puncak popularitas setelah novel pertamanya 'Watership Down' dirilis pada 1972. Novel tersebut dianggap sebagai salah satu cerita anak-anak terbaik di Inggris.

Kabar kematian Richard Adams juga ramai dibicarakan di Facebook. Tercatat, ada sekira 43 ribu pengguna yang membicarakan Richard Adams.