Astronom Penemu Teori 'Materi Gelap' Berpulang

CALIFORNIA - Astronom senior penemu teori dark matter atau materi gelap, Vera Rubin, meninggal dunia di usia 88 tahun. Kabar kematian ilmuwan senior itu meninggalkan duka di dunia sains.

Seperti diceritakan oleh anaknya, Allan Rubbin, ibunya meninggal karena sebab alami. Allan juga mengatakan bahwa ibunya mengembuskan napas terakhir di kediamannya di Princeton, California.

Diberitakan oleh The Guardian, Rabu (28/12/2016), Vera menemukan bahwa galaksi tidak berotasi seperti yang diperkirakan sebelumnya. Fakta tersebut menjadi dasar dari teori dark matter yang ditemukannya.

A legend in astrophysics left us today, too. We honor the memory and work of Vera Rubin. #DarkMatter https://t.co/DK7cGZUkZi— George Takei (@GeorgeTakei) December 27, 2016