Gunakan Nama Unik, Sim Palsu Ini Bikin Polisi Syok

@polisi_indonesia Angg. Sat Lantas Polrestabes Makassar (Aiptu Guritno ) Melakukan penindakan berupa tilang kepada pengendara Bentor yg melawan arus. Setelah kelengkapan diperiksa ybs malah memperlihatkan sim palsu. . . #satlantaspolrestabesmakassar #simkelilingonline @muhammadrezki36 #boy #polisi #makassar

