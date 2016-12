Game 'Clash of Clans' Bakal Diblokir di Iran

TEHERAN - Pemerintah Iran telah melakukan penyensoran internet selama bertahun-tahun untuk menjaga warganya membuka diri. Bahkan, sekarang ini pemerintah Iran disebut bakal memblokir game 'Clash of Clans' (CoC) dari negaranya.

Seperti dilaporkan Engadget, Rabu (28/12/2016), Kementerian Kehakiman Negara telah merekomendasikan agar 'Clash of Clans' diblokir di bawah pengawasan melindungi kaum muda dari pengaruh yang diklaim pemerintah mempromosikan perang suku.

The Committee for Determining Instances of Criminal Content mendesak larangan aplikasi setelah menerima laporan dari psikolog yang mengklaim bahwa game tersebut mengandung unsur kekerasan, perang suku, dan menimbulkan efek adiktif.

Bahkan jika mereka menindaklanjuti, warga Iran memiliki kebiasaan mendapatkan filtering konten negara seperti menggunakan alat TV-enabled untuk melewati sensor.