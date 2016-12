Awas, iPhone 7 Jet White Tiruan Muncul

CUPERTINO – Pada November, Apple telah mengumumkan bahwa iPhone 7 dan 7 Plus Jet White akan datang. Kendati demikian, perusahaan yang berbasis di Cupertino tersebut belum juga merilisnya ke pasaran hingga detik ini.

Kendati demikian, sebuah video di Twitter menunjukkan penampilan iPhone 7 dan 7 Plus yang tampil dengan warna putih. Meski tampak sangat mirip, casing tersebut sebenarnya bukan buatan asli melainkan partai ketiga yang dimaksudkan meniru Jet White asli.

Palsunya casing tersebut bisa dilihat dari logo Apple di belakang model iPhone 7. Ada perbedaan lain seperti finish yang tidak tampak seperti yang biasa dibuat Apple, sehingga casing palsu memiliki tekstur yang lebih terlihat mirip cangkang telur daripada satu glossy mewah.

Kendati demikian, video itu mungkin di-posting untuk meningkatkan kesadaran fans Apple bahwa Jet White masih dalam pengerjaan. Apple sendiri belum mengonfirmasi kapan warna baru di iPhone 7 tersebut akan tiba.

Could this be the Jet White iPhone 7? pic.twitter.com/pHoDiZ63ON— Sonny Dickson (@SonnyDickson) December 27, 2016