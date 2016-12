Ibunda Mendiang Carry Fisher, Debbie Reynolds, Meninggal Dunia

CALIFORNIA - Dunia Hollywood kembali berduka. Sehari setelah kepergian Carrie Fisher untuk selamanya, kini Debbie Reynolds meninggal dunia. Sebagai informasi, Debbie Reynolds adalah ibunda dari mendiang Carrie Fisher.

Menurut Todd Fisher, anak dari Debbie Reynolds, ibunya memang memiliki riwayat kanker yang cukup parah. Namun, Todd meyakini bahwa Debbie kini telah tenang sekarang.

