Jadi Pemain dengan Gaji Tertinggi, Carlos Tevez Populer di Twitter

SHANGHAI - Pesepakbola asa Argentina, Carlos Tevez, resmi menjadi berseragam Shanghai Shenhua. Dengan kepindahan tersebut, Tevez menjadi pemain dengan gaji tertinggi di dunia.

Di Shanghai, Carlitos (julukan Tevez) akan mendapatkan gaji 615 ribu pounds atau sekira Rp10 miliar per pekan.Dengan gaji tersebut, Tevez mengalahkan para koleganya, seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Carlos Tevez has officially joined Shanghai Shenhua.

His salary:

💰€37m per year

💰€762,000 per week

💰 €109,000 per day

💰 €4500 per hour



