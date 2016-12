Jadi Penentu Kemenangan, Pemain NBA Ini Ngetren di Twitter

CHICAGO – Sebagai liga basket paling kompetitif di dunia, tidak heran NBA selalu menghadirkan aksi-aksi menakjubkan dari para pemainnya. Kali ini aksi pemain Chicago Bulls, Jimmy Butler, banyak dibicarakan netizen.

Pada detik ke-5 menjelang pertandingan berakhir, Jimmy mencetak skor penentu kemenangan Bulls atas Brooklyn Nets. Secara keseluruhan, Bulls menang tipis dengan skor 101-99.

Drops 40 points. Hits buzzer beater. You already know his name...Jimmy Butler! #NBAVote pic.twitter.com/Cqm8kAdXdO— Chicago Bulls (@chicagobulls) December 29, 2016