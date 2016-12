Diserang Haters, Ariana Grande Komentar di Twitter

CALIFORNIA – Penyanyi papan atas dunia Ariana Grande menjadi sorotan baru-baru ini. Hal tersebut tidak terlepas dari kasus pelecehan seksual yang baru saja menimpa dirinya.

Kasus ini bermula ketika seorang penggemar menyebut Ariana sebagai perempuan seksi yang dapat dengan mudah dipermainkan. Kalimat itu membuat Ariana muak terhadap fans tersebut.

"Saya bukanlah seonggok daging yang menjadi pemuas kaum adam. Saya perempuan dewasa yang menjalin hubungan dengan pria yang menghormati," tulis Ariana melalui akun Twitter-nya, Kamis (29/12/2016).

Women's choice. ♡ our bodies, our clothing, our music, our personalities..... sexy, flirty, fun.

it is not. an open. invitation.— Ariana Grande (@ArianaGrande) December 28, 2016