Juara Tour de France Pensiun, Warganet Bersedih

LONDON – Atlet legendaris asal Inggris, Sir Bradley Wiggins, resmi pensiun dari dunia balap sepeda. Ia menyudahi karier cemerlangnya di dunia balap sepeda selama 20 tahun.

Selama kariernya, Wiggins telah menjadi juara Olimpiade sebanyak lima kali. Ia juga menjadi orang pertama Ingrris yang memenangi Tour de France.

"Cinta dan dukungan dari para penggemar akan terus bersama saya. Saya selalu mencintai balap sepeda," jelas Wiggins, seperti dikutip dari BBC, Kamis (29/12/2016).

SIR BRADLEY WIGGINS ANNOUNCING RETIREMENT FROM PROFESSIONAL CYCLING. You can find the full statement on our Facebook page #WIGGINS pic.twitter.com/6S2zXM1vYT— Wiggins (@OfficialWIGGINS) December 28, 2016