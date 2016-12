Hina Carrie Fisher, Komedian Ini Dicaci Warganet

CALIFORNIA - Kabar meninggalnya Carrie Fisher membuat banyak selebriti berduka. Tak terkecuali bagi komedian Steve Martin. Sayangnya, Steve mendapatkan sorotan setelah tweet-nya dinilai tidak menghormati Carrie.

Kisah ini bermula Steve mem-posting tweet bernada dukacita kepada Carrie. "Ketika aku masih remaja, Carrie adalah perempuan paling cantik yang pernah kulihat. Ia juga seorang yang pintar dan jenaka," ujar Steve.

Here's Steve Martin's fine little tweet praising Carrie Fisher that some grumps pressured him to delete. pic.twitter.com/A1W5qYkdwI— Capitalics (@Capitalics) December 28, 2016