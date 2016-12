Siap Dapatkan Gelar Bangsawan, Victoria Beckham Trending

LONDON - Sosialita asal Inggris, Victoria Beckham, siap mendapatkan gelar kebangsawanan dari kerajaan Inggris. Victoria dijadwalkan menerima penghargaan dari Ratu Elizabeth II.

Diberitakan oleh Yahoo!, Kamis (29/12/2016), Ratu Elizabeth II akan menganugerahi penghargaan OBE yaitu Officer of the Most Excellent Order of the British Empire kepada Victoria. Hal tersebut sebagai tanda jasa dan apresiasi atas peran Victoria di industri fesyen.

Kabar membahagiakan ini turut dibicarakan oleh para warganet di Facebook. Terhitung, ada 51 ribu pengguna yang membicarakan Victoria Beckham.

Congratulations to the Queen that is @victoriabeckham on her OBE. Proof that you can reinvent, change perceptions and conquer the world.— Frances Bishop (@franbishop_) December 28, 2016