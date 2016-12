Kabar Meninggalnya Skateboarder Tony Hawk Ternyata Hoax

CALIFORNIA – Pemain skateboard legendaris asal Amerika Serikat, Tony Hawk, dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Kamis (29/12/206), karena mengalami overdosis. Namun belakangan, kabar tersebut dibantah oleh para penggemarnya.

Rumor meninggalnya Hawk berembus bermula dari seorang pengguna Twitter bernama Yung Elf. Ia mengeluarkan pernyataan bahwa sang atlet profesional meninggal dunia karena overdosis obat opiate.

Tony Hawk death was just a hoax pic.twitter.com/mlFlpiXOz9— Giants fan again (@BasedChasen) December 29, 2016