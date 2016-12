Kabar Meninggalnya Aktris Inggris Populer di Facebook

LONDON - Dunia hiburan tidak henti-hentinya mendapat kabar duka. Setelah Carrie Fisher berpulang, kini aktris Inggris Liz Smith meninggal dunia di usia 95 tahun.

Dikutip dari Telegraph, Kamis (29/12/2016), Liz yang terkenal karena perannya di ‘The Royle Family’ ini meninggal tepat di malam Natal. Sayangnya, tidak diketahui penyebab kematiannya.

Devastating to lose two members of my second family in one awful year. RIP Liz Smith. Goodbye Nana. Xxx— Ralf Little (@RalfLittle) December 26, 2016