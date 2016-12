Netizen Rayakan 1 Tahun Meninggalnya Legenda Metal Lemmy Kilmister

CALIFORNIA - Para metalhead dari seluruh dunia merayakan satu tahun kepergian legenda metal Lemmy Kilmister. Diketahui, Lemmy meninggal dunia pada 28 Desember 2015.

Untuk memperingati hari kepergiannya, para fans mengucapkan ucapan dukacita melalui Twitter masing-masing.

"Satu tahun lalu, kita kehilangan dewa musik metal. Hari ini, kita akan menghormatinya," ujar akun SiriusXM Volume.

1 year ago today, we lost the great Lemmy Kilmister to cancer. We will remember & honor our friend forever. pic.twitter.com/MBJjMkVLeV— Dio Cancer Fund (@DioCancerFund) December 28, 2016