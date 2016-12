Paras Cantik Nana 'After School' Banyak Dicari Netizen

SEOUL - Nana 'After School' kembali masuk daftar selebriti tercantik 2016. Prestasi tersebut membuat banyak netizen mencari informasi mengenai dirinya.

Dilansir Allkpop, Jumat (30/12/206), dalam daftar tahun ini, Nana 'After School' menempati posisi ketiga. Untuk posisi pertama ditempati oleh model Inggris, Jourdan Dunn.

[THE 100 MOST BEAUTIFUL FACE IN THE WORLD 2016]

3. Nana After School

8. Tzuyu TWICE

19. Taeyeon SNSD

22. Jennie BLACKPINK pic.twitter.com/kYtBdmNCMd— We Share! Fakta Kpop (@ShareFakta_Kpop) December 27, 2016