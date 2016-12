Mannequin Challenge Menyebar hingga ke Luar Angkasa

PARIS - Tren mannequin challenge ternyata tak hanya dilakukan masyarakat di bumi. Baru-baru ini, sekelompok astronot melakukan tren tersebut ketika berada di pesawat luar angkasa.

Aksi unik tersebut dilakukan oleh sekelompok astronot dari Badan Antariksa Eropa (ESA). Melalui sebuah video, mereka merekam aksi mannequin challenge yang dilakukan di stasiun luar angkasa.

Dalam video tersebut tampak lima astronot yang mematung layaknya boneka mannequin. Kelimanya tampak tenang saat melakukan aksi tersebut.

We got the whole crew together and took the #MannequinChallenge to new heights #Proxima pic.twitter.com/vlOglQ3lEh— Thomas Pesquet (@Thom_astro) December 29, 2016