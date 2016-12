Ditawar Klub China Rp4,2 Triliun, Cristiano Ronaldo Jadi Trending

MADRID – Megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, kembali menjadi topik utama pemberitaan. Sebuah klub anggota Liga Super China menawar Ronaldo dengan mahar fantastis.

Sang agen, Jorge Mendes, menceritakan bahwa salah satu klub China menawar Ronaldo seharga 300 juta euro atau Rp4,2 triliun. “Sebuah penawaran 300 juta euro untuk Real Madrid dan gaji 100 juta euro per tahun bagi Ronaldo,” ujarnya, mengutip dari Sky Sport Italia, Jumat (30/12/2016).

Cristiano Ronaldo's agent says player rejected £256.6m bid from unnamed Chinese club who offered player annual salary of over £85m— Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) December 29, 2016