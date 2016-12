Mannequin Challenge ala Tim Astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional

CALIFORNIA – Demam mannequin challenge rupanya tidak hanya menjangkit orang-orang yang ada di Bumi. Para astronot yang ada di Stasiun Antariksa Internasional (ISS) belum lama ini juga menyanggupi tantangan yang sama.

Hal itu dari video yang diunggah astronot Thomas Pesquet di akun Twitter resminya. “Seluruh kru bersama dan melakukan #MannequinChallenge di ketinggian #Proxima,” tulisnya sebagai caption.

Video tersebut sudah mendapat retweet sebanyak 5,5 ribu dan 9.000 likes. Kru yang ikut berjumlah enam orang yang berada di Expedition 50.

Melakukan tantangan tersebut di Bumi yang memiliki gravitasi tentu tidak terlalu sulit. Namun hal ini jelas berbeda ketika dilakukan di luar Bumi ketika para kru biasanya melayang-layang di dalam pesawat.

We got the whole crew together and took the #MannequinChallenge to new heights #Proxima pic.twitter.com/vlOglQ3lEh— Thomas Pesquet (@Thom_astro) December 29, 2016