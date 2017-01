Techno of The Week: Tips Selfie dalam Kondisi Minim Cahaya

JAKARTA - Tidak semua produsen menghadirkan smartphone yang dilengkapi dengan fitur flash di bagian depan. Berikut ini tips agar tangkapan foto selfie tetap terang walau dalam situasi rendah cahaya.

Temukan Lampu

Untuk memotret selfie agar tangkapan foto terang di malam hari misalnya, tentunya pengguna harus mencari area yang memiliki intensitas cahaya yang cukup. Pengguna bisa memanfaatkan lampu di tempat umum yang memang terpancar cukup terang untuk selfie.

Manfaatkan Flash Depan

Untuk mereka yang gemar selfie dan sangat membutuhkan ponsel khusus selfie, beberapa produsen ponsel menyediakan handset tersebut. Umumnya, handset khusus selfie dilengkapi dengan fitur flash di bagian depan yang bisa membantu menerangi wajah pengguna saat berada di kondisi minim cahaya.

Manfaatkan Flash Kamera Lain

Cara ini bisa dibilang merepotkan, karena pengguna perlu untuk memegang ponsel dengan kamera depan menghadap wajah untuk selfie, kemudian tangan lainnya memegang ponsel yang flash-nya telah diaktifkan mengarah ke pengguna. Disarankan untuk menggunakan stik selfie agar lebih memudahkan.

Pakai Lampu LED

Pengguna juga bisa membuat perangkat flash eksternal dengan mengandalkan lampu LED dan beberapa komponen lainnya secara DIY (do it yourself). Di YouTube, video yang diunggah 'How to Raju' memperlihatkan cara menciptakan flash eksternal yang memanfaatkan lampu LED 3 watt.